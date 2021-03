Tiago Pinto: “La squadra arriva bene a questa sfida. La vicinanza della proprietà è importante”

Tiago Pinto, GM della Roma, ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO SKY SPORT

“La squadra arriva bene a questa sfida con due vittorie difficili ma importanti e abbiamo recuperato Smalling, Ibanez e Dzeko, un fatto che aiuta l’allenatore che avrà più opzioni. Per quanto riguarda Miki la formazione è stata comunicata, lui è molto intelligente in grado di ricoprire diverse posizioni. L’ultima gara l’ha completata giocando in questo ruolo e se per l’allenatore può giocare lì sicuramente lo farà al meglio. Sono a Roma da tre mesi, il mio ruolo è quello di essere vicino all’allenatore e al gruppo e metterlo nelle condizioni di far meglio. Col mister ho instaurato una relazione ottima, questo ci aiuta nel lavoro quotidiano. Lavoro stretto e proficuo anche con Dan e Ryan. Sappiamo che questo è un lavoro importante che dobbiamo svolgere insieme ma la vicinanza della proprietà è importante, stiamo prendendo le decisioni giuste per il futuro della Roma”.



TIAGO PINTO ROMA TV

Come arriva la Roma?

La Roma arriva bene, con due vittorie difficili ma importanti. Oggi però è un’altra competizione. Dobbiamo cambiare chip. Abbiamo recuperato i giocatori infortunati, abbiamo diverse opzioni.

La Roma ha tirato un sospiro di sollievo per il sorteggio. Quali sono le insidie?

Per me non è stato un sorteggio felice, al contrario di quanto si possa pensare. La squadra è forte, vince regolarmente in patria. Siamo stati eliminati quando ero al Benfica, hanno un ottimo allenatore. Vogliamo vincere per andare avanti nella competizione.