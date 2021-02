Tiago Pinto guarda oltre: i rinnovi di Pellegrini e Miki

Leggo (F. Balzani) – “Siamo una famiglia”. Lo ripete spesso Tiago Pinto a voler rimarcare che i problemi di convivenza sono normali in ogni squadra. Il gm portoghese, nella conferenza di fine mercato, non poteva ignorare la questione Dzeko che ha vissuto ieri il confronto tra il bomber e Fonseca a pochi giorni dalla sfida alla Juve. Un colloquio positivo, una tregua fino a fine stagione. Tutto risolto? No, perché la fascia da capitano resta a Pellegrini. “Un club deve reggersi su disciplina e norme, in questo momento Edin non è il nostro capitano. In futuro si vedrà“, ha ammesso Pinto.

Ottimismo sui rinnovi di Pellegrini e Mkhitaryan: “Lorenzo incarna i nostri ideali, a breve risolveremo. Miki ci ha detto che qui è felice, non credo ci siano problemi. L’arrivo di un ds? Lo escludo, ma rafforzeremo alcuni settori“. Poi Pinto passa ad analizzare il suo primo mercato italiano: “In entrata siamo riusciti a portare un azzurro come El Shaarawy e Reyonolds cercato da molti club. In uscita non siamo riusciti a piazzare chi giocava meno. E questo non mi lascia soddisfatto”.