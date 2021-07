Tiago Pinto apre il casting sulla sinistra

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – L’infortunio di Spinazzola ha di fatto spinto Tiago Pinto a muoversi sul mercato dei terzini sinistri. La pista Chelsea è quella più allettante ma non semplice: Marcos Alonso ed Emerson sono in uscita e richiesti da diversi club. Il gm non vuole prendere parte ad aste soprattutto perchè non aveva preso in considerazione un acquisto del genere. Emerson è in scadenza nel 2022, ma il club potrebbe esercitare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. A quel punto potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto. Per la Roma sarebbe l’acquisto migliore per sopperire all’assenza di Spinazzola: è un titolare di livello, conosce il campionato e la Roma.

Leggi anche: Stadio della Roma, oggi il via libera alla revoca dell’interesse pubblico da parte della commissione Lavori Pubblici-Mobilità

A Mourinho, poi, non dispiacerebbe riavere in squadra Marcelo, ma il suo ingaggio rende impossibile una trattativa. Costa tanto, ma piace molto, Bensebaini del Gladbach che fa una valutazione di 20 milioni di euro. Guardando in Italia resta viva la pista Biraghi e Dimarco. Sono stati presi contatti anche per Dijks che il Bologna valuta 5 milioni. Prima di affondare per il terzino, però, Pinto si sta concentrando un Rui Patricio e Xhaka. Il centrocampista vuole giocare con Mourinho e la Roma sta cercando di chiudere il gap con l’Arsenal. Lo svizzero è in vacanza ma è pronto a tornare prima per mettersi a disposizione.