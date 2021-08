Tiago Pinto: “Abraham è stata la prima scelta. Lui voleva venire alla Roma, la trattativa è durata dieci giorni” – VIDEO

Pagine Romaniste – Oggi è il giorno di presentazione di Tammy Abraham. Il centravanti ha già disputato due gare con la maglia della Roma. Ad accompagnarlo il GM giallorosso Tiago Pinto. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Come credo che tutti voi immaginate, sono molto felice di essere qui per presentare Tammy. Le ultime due partite sono state importanti per capire che tipo di giocatore stiamo parlando. Lo conoscevamo molto bene. È stata la prima scelta. Io vorrei parlare anche della voglia di Tammy di venire alla Roma. 10 giorni di trattativa, ma lui voleva venire a Roma, voleva uscire alla comfort zone per un progetto ambizioso con grandi motivazioni. Sono molto felice di essere qui oggi, lui è tutto vostro”.