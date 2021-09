Millesima partita da allenatore per José Mourinho e vittoria speciale per 2-1 all’ultimo minuto contro il Sassuolo per lui. Curioso e simpatico aneddoto raccontato dal portoghese a fine gara: “Tiago Pinto dice che è stata la giustizia del dio del calcio che non poteva permettere che Mourinho non vincesse la partita numero mille. E forse aveva ragione”.