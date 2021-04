Testaccio, privati in campo: Padel, calcetto e arrampicate nel piano di Baldissoni & soci

La Repubblica – Mauro Baldissoni, Francesco Giampaoli, Giovanni Mangione e Rodolfo Errore sono i quattro soci, alla pari, che hanno fondato la società Ludus Magnus. Questa lo scorso 11 marzo si è prefissata l’obiettivo di farsi affidare il terreno di Campo Testaccio, storico campo della Roma tra il 1929 e il 1940, e lasciato a sé stesso negli ultimi anni. L’idea è quello di creare un centro sportivo su quei terreni in cui costruire campi da padel, una piscina e una grande parete per i patiti delle arrampicate. Niente spazi per un campo da calcio a 11 con le tribune però, a causa del poco spazio che non permette la costruzione di una struttura simile. Resta da capire se il Comune pentastellato permetterà di percorrere la strada verso un partenariato tra pubblico e privato.