Terminate le visite mediche per Abraham, ora la firma sul contratto

La Roma ha il suo nuovo attaccante. Alle 13 Tammy Abraham è atterrato all’aeroporto di Ciampino insieme al general manager giallorosso Tiago Pinto, accolto da numerosi tifosi. Il calciatore si è poi diretto verso Villa Stuart per i consueti controlli. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, Abraham ha ultimato le visite mediche e si sta dirigendo al centro sportivo di Trigoria per firmare il contratto. L’inglese per motivi lavorativi non dovrà sottoporsi alla quarantena, ma potrà restare in Italia meno di 120 ore, poi farà ritorno in Inghilterra per ottenere il visto.