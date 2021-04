ten Hag: “Abbiamo imparato dall’andata. Schuurs? Tutti i giocatori stanno bene e possono giocare”

Farà cambiamenti rispetto all’andata?

Abbiamo diverse varianti, vedremo domani.

Basterà la prestazione dell’andata per sperare nella qualificazione?

Abbiamo imparato dalla gara d’andata, il risultato non è stato dalla nostra parte ma siamo ottimisti, abbiamo lottato e siamo arrivati tante volte in area, domani faremo altrettanto.

Sul pressing…

Dipenderà dagli spazi che la Roma ci concederà, loro si difenderanno e dovremo adattarci al loro atteggiamento.

Dove pensa che l’Ajax si collocherebbe nel campionato italiano?

Con l’Atalanta ci siamo fatti rimontare, è successo lo stesso con la Roma, in questo senso dobbiamo migliorare e domani abbiamo l’occasione per farlo. Le squadre italiane sono di grande livello, direi che con le squadre italiane siamo alla pari.

Come va con Schuurs?

Tutti i giocatori convocati stanno bene e possono giocare.

La Roma è pericolosa in contropiede. Cosa servirà domani?

Non c’è alcuna differenza nel giocare in casa o fuori, domani affronteremo la partita con questo spirito.

Chi sostituirà Rensch?

Abbiamo diverse possibilità come Klaiber o Timber, ma non rivelerò in anticipo chi giocherà. Dipenderà da chi giocherà al centro, i giocatori portati qui sono tutti in forma ma c’è anche chi ha giocato meno.

Tadic a sinistra è una possibilità?

Ha un rendimento straordinario ma non ho mai detto che possa ricoprire altri ruoli, dipende da cosa si ha a disposizione e dal nostro stato di forma.

L’eliminazione sarebbe un fallimento?

Assolutamente no, continuerò ad allenare qui anche in caso di eliminazione. Sto benissimo, ho un contratto anche per l’anno prossimo e sto costruendo la squadra per il futuro, siamo pronti per misurarci con grandi avversari anche in Europa.

Vicino alla vittoria del campionato e ai quarti di Europa League. Soddisfatto del suo cammino?

Siamo felicissimi di giocare ogni 3 giorni, la squadra sta bene ed è in forma, siamo in crescendo.

Durante la sosta la vostra condizione è migliorata?

Con la Roma avevamo molti giocatori fuori, eppure gli automatismi sono stati ottimi e la nostra prestazione è stata straordinaria.