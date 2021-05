Tapiro a Diletta Leotta: “Con Ryan Friedkin solo un limone, ero single a dicembre”

Pochi giorni dopo lo sfogo sui social per le illazioni sulla sua vita privata, Diletta Leotta è stata intercettata da Valerio Staffelli che le ha consegnato il Tapiro d’Oro, il settimo della carriera. Queste le parole della conduttrice di Dazn riportate da corrieredellosport.it:

“Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa“.