Tante iniziative messe in campo da Roma Cares

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Grande successo per il decimo anniversario di Tennis and friends, evento svolto al Foro Italico sabato e domenica per diffondere la cultura della prevenzione sanitaria, sensibilizzando la popolazione ad adottare corretti stili di vita.

Non poteva mancare naturalmente Roma Cares, la Onlus del club giallorosso, da tanti anni ormai sempre al fianco del Comune per iniziative benefiche ed eventi solidali. Roma Cares e il Roma Department hanno partecipato con una serie di attività: dalle lezioni di fitness gratuite per le donne accolte dalla casa famiglia del Capitano Ultimo, all’intrattenimento dei ragazzi non vedenti dell’ASD Calcio 2000 e dei bambini del progetto “Calcio Insieme”, affetti da psicomotorie di vario livello.

Nei due giorni di sport e salute al Foro Italico in molti hanno voluto fare una donazione per il progetto “Amami e basta“, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, ricevendo in omaggio dei prodotti ufficiali dell’iniziativa.

Presente naturalmente il direttore del Roma Department Francesco Pastorella, poi molti vip ed ex calciatori che hanno voluto partecipare alle attività sportive come Alessio Scarchilli, Vincent Candela, Luigi Di Biagio, Max Giusti e Paolo Bonolis.