Taddei compie 44 anni. Gli auguri della Roma: “Buon compleanno, Rodrigo!” – FOTO

Giornata speciale per Rodrigo Taddei. L’ex centrocampista giallorosso compie oggi 44 anni. Il brasiliano ha indossato la maglia della Roma per ben 9 stagioni, dal 2005 al 2014 divenendo un simbolo per la tifoseria. Il classe 1980 ha totalizzato 296 presenze in giallorosso, divise tra Serie A (224), Coppe europee (44), Coppa Italia (24) e Supercoppa (4) realizzando 31 reti totali. La Roma lo ha omaggiato sui social: “Buon compleanno, Rodrigo”, la scritta allegata ad una serie di foto con la classica esultanza della mano che batte sul petto.