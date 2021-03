Tacopina: “Pallotta poteva dare prima più attenzione alla Roma. L’ho aiutato con il contratto di Totti”

La diatriba tra Joe Tacopina e James Pallotta non sembra destinata a spegnersi. A continuare ad alimentarla questa volta è stato l’avvocato newyorchese. Intervenuto nel corso di The Italian Football Podcast, il neo presidente del Catania è tornato a parlare della Roma e dell’ex socio e presidente giallorosso. Queste le sue parole.

Sulla gestione Pallotta.

James è un tipo molto sensibile, sembra avere un sacco di nemici e credo ci sia rimasto male perché ho semplicemente detto che la sua gestione non è stata vincente, visto che con lui la Roma non ha vinto nessun trofeo. È semplicemente un dato fatto, nulla di personale.

Sul suo ruolo all’interno della Roma.

Ci sono molte email che testimoniano il mio ruolo all’interno della Roma. Pallotta mi chiedeva aiuto per diverse cose, come ad esempio per il contratto di Francesco Totti. Se negli ultimi 10 anni avesse dato alla Roma la stessa attenzione che le sta dando adesso, il club avrebbe avuto più successo, invece sta facendo il leone da tastiera”.