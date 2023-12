Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato dopo la vittoria con la Roma. Queste le sue parole a Dazn:

Aggettivo per inizio stagione?

Possiamo arrivare a 46 punti che è un ottimo risultato. Avevamo come obiettivo la zona Champions, ora dobbiamo sognare lo scudetto. Dobbiamo almeno sognare visto che siamo la Juventus.

Avete il vantaggio che l’Inter ha la settimana lunga ma neanche così è facile…

Per me è la prima volta. A livello di Inter ci dà grandi vantaggi, abbiamo più tempo a livello tattico ma speriamo sia l’ultimo anno dove giochiamo solo una volta a settimana.

Oggi avete completato il livello di crescita dal punto di vista di gioco. Qual è la tua sensazione?

C’è ancora tanto da migliorare. Non mi aspetto la Juventus da tiki taka. Noi siamo uniti e sfruttiamo gli episodi, lì davanti abbiamo giocatori in grado di fare 30 gol a stagione. Per ambire alla Scudetto bisogna migliorare sul gioco.

Cosa ti farà dire rispetto all’Inter “Quella rosa mi piace di più”?

La nostra rosa mi piace. Quest’anno è un gruppo fantastico. Credo che tutto dipenda dalla fame dei giocatori. Abbiamo giocatori che non hanno mai vinto qui e sentono la responsabilità di vincere perché sono alla Juventus.

Dove metteresti un tassello per migliorare?

Io cambierei il portiere sinceramente e metterei Barzagli braccetto di destra.