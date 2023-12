José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus dove i bianconeri hanno avuto la meglio sui giallorossi per 1-0. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Aveva detto che sarebbe servita personalità…

Sì, abbiamo parlato di questo prima della partita. Abbiamo creato più di quello che ci si aspettava qui. Abbiamo preso un palo e due/tre situazioni pericolose. Loro hanno avuto difficoltà. Abbiamo mancato il gol. Nel secondo tempo prendiamo il gol, mi è sembrato con due rimbalzi, loro si abbassano e diventa ovviamente più difficile. Quello che ho preparato dal punto di vista tattico e strategico sono contento, anche della personalità dei miei giocatori.

C’è una spiegazione sul perché in casa siete diversi?

Il tifo fa la differenza. Quando si parla della Roma secondo me si deve fare con rispetto per tutte le difficoltà che stiamo avendo. Imporsi nel suo gioco non è facile e oggi non è successo. La Juve è fortissima difensivamente e ultra motivata dallo Scudetto e dal risultato dell’Inter di ieri. Abbiamo avuto tanto la palla e tanto approccio senza grande opportunità, ma anche la palla di Dybala era da gol e stessa cosa quella di Bryan (Cristante, ndr). Sono contento della personalità ma il risultato è quello che interessa.