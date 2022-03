Svolta derby: Mou si gode la sua Roma

Il Tempo (E.Zotti) – Due mesi per chiudere bene la stagione e gettare le basi per il futuro. La prima vera svolta sotto la guida di Mourinho può arrivare già quest’anno. Il derby di domenica rappresenta forse il punto più alto di questa gestione. Oltre ad aver regalato una gioia ai tifosi, la Roma è pienamente in lotta per l’Europa League oltre a giocare ancora la Conference. Una situazione differente rispetto a quella di un anno fa con Fonseca. La Roma aveva sì 3 punti in più, ma si presentò scarica al rush finale.

La crescita del gruppo è testimoniata dai risultati: i giallorossi non perdono dal 9 gennaio contro la Juventus. Un passo avanti coinciso con l’esplosione di Abraham. 23 gol stagionali per l’ingese e terzo marcatore in Serie A a quota 15. Nei prossimi giorni, complice anche una lombalgia, si godrà un po’ di riposo così come gli altri giocatori rimasti nella Capitale. Intanto Pinto guarda già al futuro ed è volato a Parigi per incontrare alcuni procuratori e cominciare il mercato estivo.