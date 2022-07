Svilar: “Daremo il massimo, sarà una bella gara. Mi sto inserendo ogni giorno di più” – VIDEO

Mile Svilar, neo portiere giallorosso, ha parlato ai canali social del club alla vigilia del match contro il Tottenham. Queste le sue parole:

“Abbiamo alle spalle buone settimane di lavoro, ne abbiamo ancora un paio per prepararci prima dell’inizio del campionato e mi aspetto proprio che saremo pronti. Mi aspetto una bella partita, perchè si affrontano due grandi squadre e due grandi club. Daremo il massimo penso sarà una bella partita. Come stai? La preparazione come sta andando? Sta andando bene ed io mi sento bene. Mi sto inserendo ogni giorno di più e cerco di fare il mio meglio, in ogni allenamento“.