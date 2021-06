Superlega, sentenza Uefa posticipata a dopo l’Europeo

L’eventuale sanzione dell’Uefa nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona per il caso Superelga ci sarà solamente dopo l’Europeo. La Commissione Disciplinare Uefa sta infatti studiando la modalità con cui gestire la diffida ricevuta quest’oggi da parte del Ministero della Giustizia svizzero. Al massimo organismo europeo, infatti, è stato avvertito che i tre club non potranno essere escluse dalla prossima edizione della Champions League. Inoltre, Uefa e Fifa non potranno limitare la fondazione di una competizione a loro esterna. A riportarlo è Tancredi Palmieri.