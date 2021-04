Superlega, la guerra club-Uefa non è finita

Corriere della Sera (A.Ravelli) – Naufragato il progetto SuperLega, ma la vicenda non finisce qui: il presidente Uefa continua a dire che 4 club sono ancora nel progetto. In realtà tutti i club fondatori sanno che il sogno di una nuova competizione è finito, ma formalmente fanno ancora parte della società consortile European Superleague Company SL, che esiste tuttora, ha sede in Spagna, ha un consiglio di amministrazione dove siedono le proprietà dei12 club. Ceferin teme in realtà che la questione possa essere portata davanti all’Antitrust. Perez si fa forte della sentenza del Tribunale di Madrid che, martedì scorso, prima che tutto naufragasse, aveva già emesso una misura cautelare per tutelare la Superlega, dicendo che i club non possono essere espulsi.