Superlega, Gravina: “Fuori dal campionato chi partecipa a competizioni private”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato ai microfoni di Sportitalia in sede di Consiglio Federale il possibile futuro della SuperLega. Queste le sue parole:

“Una norma anti SuperLega? Chi ritiene di dover partecipare a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e va fuori dal nostro campionato. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserita in una riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovesse partecipare a competizioni di natura privatistica andrà fuori dal nostro campionato“.