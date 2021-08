Supercoppa UEFA, Abraham in panchina

Questa sera alle ore 21, al Windsor Park di Belfast, Chelsea (detentore dell’ultima edizione della Champions League) e Villarreal (vincitore dell’Europa League) si affronteranno per la Supercoppa Uefa 2020/21. Il tecnico dei blues, Thomas Tuchel, lascia in panchina -tra gli altri- anche Tammy Abraham. La Roma avrebbe individuato nell’attaccante inglese il sostituto ideale per Edin Dzeko, partito questa mattina per raggiungere l’Inter, e rimane vigile per monitorare la situazione. Il g.m. giallorosso, Tiago Pinto, è partito oggi in direzione Londra.

Your Chelsea team news for tonight! 🔵 pic.twitter.com/OBJRoBWZsF — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021