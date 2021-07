Sul caso Dzeko è criptico, ma lo ha rassicurato

Corriere dello Sport (R.Maida) – A chi andrà la fascia di capitano della Roma? Dzeko resta? A queste due domande Mourinho ha preferito non rispondere: “Non verrò a dire ai giornalisti delle cose che devono prima sapere i giocatori. A costo di risultare antipatico, non entro in questa dinamica“. Mourinho ha parlato con Dzeko in presenza del suo staff comunicandogli stima e fiducia.

Se Dzeko non andrà via, come plausibile che sia in un mercato pieno di difficoltà, allora l’allenatore è pronto a rilanciarlo contando sul suo talento e sulla sua esperienza. In caso di addio può tornare d’attualità la trattativa per Belotti che ieri è stato criticato da Juric nella sua prima intervista da allenatore del Torino.