Sul campo 14 partite utili: l’ultima sconfitta quattro mesi fa

Corriere della Sera – L’ultima sconfitta sul campo in Serie A è datata 5 luglio: era la scorsa stagione e la Roma perdeva 2-1 a Napoli. Da quel momento i giallorossi hanno messo insieme una serie di 14 partite utili al netto del pareggio di Verona, poi trasformato in sconfitta a tavolino. Proprio oggi si discute il ricorso in appello. Calcolando quello 0-0 al Bentegodi, sono 10 vittorie e 4 pareggi. Nessuno tranne il Milan ha fatto meglio: per i rossoneri 11 vittorie e 3 pareggi. Per trovare una striscia migliore a Trigoria occorre risalire al 2016: 20 risultati utili tra gennaio e settembre con Spalletti. Il record assoluto è 30, 15 vittorie e 15 pareggi con Liedholm tra il 1980 e il 1981.