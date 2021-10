Sudamerica in soccorso della Juve

Il Corriere Dello Sport (N.Balice) – Un giorno di tempo in più forse non cambia la vita, ma può cambiare la Juve. Da una sosta all’altra, nonostante il calendario delle qualificazioni mondiali in Sudamerica rimanga un problema reale, Max Allegri si prepara ad affrontare la Roma con meno problemi rispetto a quelli riscontrati con il Napoli a settembre. In quell’occasione i bianconeri giocavano in trasferta, di sabato alle 18. Juve-Roma andrà in scena a Torino, domenica alle 20.45: quanto basta al tecnico per potersi prendere tutto il tempo che serve prima di decidere se utilizzare o no anche il blocco dei sudamericani.

Sono quattro i giocatori impegnati oltreoceano: l’infortunio muscolare ha costretto Dybala a restare a Torino, perciò la corsa contro il tempo riguarda Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur. Sulla carta tutti a disposizione per la Roma, nei fatti verranno valutati tra sabato e domenica in base a come avranno smaltito le fatiche del campo e quelle del jet lag. Possono giocare tutti, come solo uno o nessuno, sempre con un occhio alla Champions League. Se la squadra anti-Roma non sarà schierata secondo l’undici ideale, rispetto a quella di Napoli sarà comunque una Juve molto più simile a quella originale.