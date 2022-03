Sud a squarciagola: festa con la squadra

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mourinho aveva ragione, non esiste il derby senza i tifosi. Una festa interminabile quella dei romanisti, cominciata all’inizio della partita e terminata in tarda serata fuori dall’Olimpico per festeggiare la grande vittoria contro la Lazio. I 38mila tifosi giallorossi hanno sostenuto la squadra incessantemente, una dimostrazione d’amore interminabile e l’ennesima prova di affiatamento con la nuova Roma di Mourinho e dei Friedkin.

Ieri è arrivato il decimo sold out stagionale. Un derby vinto anche sugli spalti, con un grido unico dall’inizio alla fine del match reso ancor più semplice ed entusiasmante dall’ottima prestazione. La festa dei romanisti è cominciata ancor prima del fischio d’inizio, come se un presentimento li avesse avvisati del risultato finale.