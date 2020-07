Subito Vertonghen se va via Smalling

Il Messaggero (S. Carina) – Che il riscatto di Smalling sia prossimo a saltare, è dimostrato anche dal fatto che la Roma si è rifatta viva nelle ultime ore con l’entourage di Vertonghen. Non direttamente con gli intermediari che lo hanno offerto nel lungo periodo del lockdown ma con gli agenti che lo seguono più da vicino a Londra. E a farlo ci ha pensato direttamente Baldini, che si è informato su quanto la trattativa tra il belga e l’Atletico Madrid sia vicina a chiudersi. Ne è emerso che margine per inserirsi esiste. Ma bisogna fare in fretta, Baldini e Fienga devono decidere se affondare il colpo.