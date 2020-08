Su Smalling anche l’Inter. Borsa: -31%

La Repubblica – La nuova Roma americana guarda a Londra. In attesa del closing (entro il 17 agosto) e della definizione dell’organigramma societario (il nuovo ds è la priorità), si pensa al mercato con un occhio di riguardo in Premier. Due i nomi sottolineati: Pedro e Smalling. Il primo ieri è stato salutato dal Chelsea con un messaggio sui social: “Grazie di tutto! Ti auguriamo buona fortuna per il futuro”. Che sarà nella Capitale. L’esterno 32enne la scorsa settimana si è operato alla spalla dopo l’infortunio in finale di FA Cup, ne avrà almeno per un mese. Per il secondo, invece, non c’è ancora la certezza che possa tornare a vestire il giallorosso. L’ostacolo è la valutazione di 20 milioni più bonus che fa il Manchester United, ritenuta eccessiva dalle parti di Trigoria. Nelle ultime ore per Smalling si è registrato anche l’interesse dell’Inter. Intanto la Borsa, dopo il -19% di venerdì, ha chiuso con un calo del 31%.