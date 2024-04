Nonostante la vittoria con la Salernitana, non si ferma la contestazione in casa Lazio, complice anche il derby perso la scorsa settimana con un gol di Mancini. Molte le polemiche legate poi all’esultanza del difensore giallorosso, con la bandiera raffigurante un topo, sventolata sotto l Curva Sud. A Ponte Milvio, gli ultras della Nord, hanno esposto uno striscione per il romanista: “Mancini cesso de Roma”.