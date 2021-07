Stretta finale per Rui Patricio

Corriere dello Sport (R.Maida) – Le visite mediche sono state laboriose per via dell’infortunio alla spalla, ma non hanno frenato il trasferimento di Pau Lopez al Marsiglia. In Francia ritroverà Cengiz Under che è stato suo compagno a Trigoria per un anno. Il riscatto di Pau Lopez sarà alla 20esima presenza e non sarà facile vista la concorrenza di un totem come Mandanda. Sistemati questi esuberi Pinto chiuderà la questione Rui Patricio. I Wolves non lo liberano per meno di 10 milioni di euro, ma ormai siamo alla stretta finale. Si è già promesso da tempo alla Roma, così come Xhaka. La trattativa non è chiusa, ma tutti, anche in Inghilterra, ne danno per scontato l’esito.

Prima di concentrarsi su Xhaka, però, Pinto deve ridurre ancora l’organico. L’uscita di Nzonzi sembrava imminente grazie all’offerta del Benfica. Poi il tutto è saltato per il mancato raggiungimento dell’accordo tra club e giocatore. In ogni caso il centrocampista troverà una squadra così come faranno Olsen e Florenzi. I casi più complessi riguardano Fazio e Pastore che non hanno mercato per stipendio alto e percorso professionale. Anche Diawara non accetta le soluzioni che gli sono state proposte. L’unico che ha dato l’assenso all’addio è Santon che aspetta una buonuscita.