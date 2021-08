Streaming, la risposta di Dazn

Corriere dello Sport (G.Coluccia) – Immagini sgranate, ripetuti casi di buffering, blocchi improvvisi a partita in corso. Le lamentele contro Dazn sono cominciate già sabato sera in occasione di Inter-Genoa. In giornata ci dovrebbe essere la risposta del broadcaster con un comunicato dove tranquillizzerà tutti. Una richiesta di indennizzo per gli abbonati è stata avanzata dal Codacons: “Dazn continua a registrare problemi e disservizi. Chiediamo con fermezza di indennizzare tutti gli utenti coinvolti, attraverso rimborsi automatici pari al costo della singola partita“. L’Unione Nazionale Consumatori ha annunciato un esposto sia all’Antitrust sua all’Autorità delle Comunicazioni. Ieri è arrivato anche l’intervento della politica con l’interrogazione parlamentare presentata dal segretario di presidenza della Camera di Leu. Per adesso l’AgCom non ha aperto alcuna istruttoria o processo formale.