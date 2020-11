Strategia capitale, Friedkin vuole radicarsi in città

La Repubblica (F. Ferrazza) – Se Pallotta riteneva che l’ambiente romano fosse un freno alle ambizioni della Roma, i Friedkin sono invece convinti che possa essere una risorsa da riscoprire e con la quale convivere. Per questo, negli uffici della sede di viale Tolstoj, è nato il “Roma Department”. Un dipartimento che si occuperà di interagire con le realtà cittadine, che si tratti di radio, tifoseria e realtà radicate sul territorio, attraverso il continuo lavoro di Roma Cares. A capo del dipartimento, in coordinamento con il Ceo Fienga, c’è Francesco Pastorella. Si riparte dalla realtà cittadina, per accorciare le distanze con i tifosi, confidando che il campo aiuti un lavoro ripartito quasi da zero dopo la frattura insanabile che si era creata con la gestione precedente.