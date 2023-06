Messaggero (S. Carina) – Parlare con Andrea Stramaccioni è piacevole e istruttivo. Perché l’ex allenatore tra le altre di Inter, Udinese e Panathinaikos ha la capacità di spiegare tattica e calcio senza salire sul piedistallo. Una peculiarità di pochi. Come giocare una finale di Champions. Queste le sue parole:

A proposito della Roma: lei è del partito che Mourinho ha fatto il massimo con la rosa a disposizione oppure poteva fare meglio, soprattutto in campionato?

“Non sto da nessuna delle due parti. Perché non credo che la Roma abbia fatto il massimo ma non posso nemmeno dimenticare quello che ha portato Mourinho nella sua gestione. In primis, la squadra ha una sua precisa identità. Poi, può piacere o meno, ma le assicuro che giocare contro la Roma è difficilissimo. La seconda cosa innegabile è aver riportato il club in Europa. Perché una finale può essere un caso, frutto di una stagione dove gli episodi so- no girati a favore, due no. La Roma è tornata ad essere una realtà del calcio europeo. E poi signori, l’entusiasmo che ha regalato è qualcosa di incredibile. Perché un conto è riempire lo stadio per 33 volte consecutive quando lotti per lo scudetto. Un altro quando oscilli tra il 4°, il 5° e il 6° posto. Non va inoltre sottovalutata la coesione, l’armonia, la forza del gruppo che traspare. Questo crea le basi per il salto di qualità”.