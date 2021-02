Stella Rossa, Sanogo: “Sono stato vicino alla Roma. Il mio agente andò nella Capitale per incontrare Monchi”

Questa sera la Stella Rossa affronterà il Milan a Belgrado per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A centrocampo c’è un giocatore, Sékou Sanogo, che è stato anche vicino a vestire la maglia della Roma quando c’era Monchi come direttore sportivo. A confermare l’indiscrezione è lo stesso giocatore intervistato dal sito calciomercato.com. Queste le sue parole:

Lei è stato molto vicino alla Roma quando c’era Monchi come direttore sportivo. Le piacerebbe giocare in Italia in futuro?

Il mio agente aveva avuto contatti con i giallorossi e andò a Roma a incontrare Monchi. Però penso al presente e oggi sono contento in questo club così importante.