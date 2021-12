La Roma a giugno potrebbe lasciar partire Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il ventiduenne potrebbe essere, a sorpresa, sacrificato in estate. Il rinnovo di contratto, infatti, sarebbe in stand by e il talento giallorosso potrebbe essere la chiave per aumentare il denaro nelle casse della società. La trattativa per il prolungamento della sua permanenza nella Capitale continuerà, ma, stando a quanto riportato, sembra esserci aria di addio a giugno.