Stamattina il volo per Firenze. Si fermano Smalling e Sanches

La Gazzetta dello Sport (E. Zotti) – La Roma partirà direttamente questa mattina per Firenze con un volo charter. Della spedizione giallorossa non faranno parte Smalling e Sanches: l’inglese ha riportato un trauma alla caviglia destra nella rifinitura pre-Brighton di mercoledì scorso, il centrocampista portoghese invece è alle prese con un affaticamento muscolare. Per quanto affaticato dopo la sfida di Europa League col Brighton, Paredes sta bene e sarà regolarmente in campo. Al seguito della squadra al Franchi, sono attesi oltre 2.500 tifosi giallorossi.