Stadio Tor di Valle, c’è l’ok ma la votazione sul progetto slitta ancora

Il Tempo (F. Magliaro) – Gli atti incassano l’ok ma il vero via libera all’inizio dell’iter per la votazione dello Stadio della Roma slitta ancora di qualche giorno. Presumibilmente lunedì potrebbe arrivare il closing politico finale da parte dei consiglieri 5Stelle che ieri sera, per oltre tre ore, si sono riuniti in streaming insieme al sindaco, Virginia Raggi, ad alcuni assessori e ai funzionari capitolini che hanno lavorato al dossier. La due diligence certifica la correttezza dell’operato degli uffici tecnici dal 2010 a oggi. È ancora presto per fare previsioni sui tempo del voto: fino a lunedì i consiglieri ne discuteranno.