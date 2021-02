Stadio Roma, ora c’è l’accordo Comune-Regione

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – È stato fatto un passo in avanti sostanziale per lo stadio di Tor di Valle. In questi giorni la Giunta capitolina ha approvato l’integrazione dell’Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio per gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Roma-Lido. Un nodo che aveva creato molte divergenze tra la Raggi e Zingaretti e che ha allungato inevitabilmente i tempi per arrivare al voto in aula della convenzione urbanistica, ultimo atto per avviare i lavori per lo stadio di Tor di Valle.

La delibera con l’Accordo di collaborazione dovrà ora essere approvata dalla Giunta della Regione Lazio. Ma è stato fatto un passo in avanti importante, dopo mesi di stallo. Il voto in aula della convenzione urbanistica non sarà calendarizzato prima delle prossime elezioni. Ma questo era uno dei passaggi che mancavano, senza il quale era difficile andare avanti.

La Roma è sempre più intenzionata a rivedere il progetto, per questo non sono stati ripresi i contatti con il Comune. Intanto si attende la decisione del giudice fallimentare sulle società di Parnasi, Vitek dovrà formalizzare l’acquisto dei terreni entro il 31 marzo. I Friedkin attendono, anche in attesa delle elezioni del sindaco.