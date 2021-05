Stadio Roma, Calenda: “Farò la mia proposta dettagliata al club nelle prossime settimane”

Carlo Calenda leader di Azione e candidato a Sindaco di Roma è intervenuto sulle frequenze di Nsl radio. Tra i temi trattati anche la questionde dello Stadio. Queste le sue parole:

“Nelle prossime settimane faro’ una proposta dettagliata sul dove lo stadio puo’ sorgere e con quali tempi. Credo che la Roma abbia pienamente ragione, a parte lo sconcio 10 anni persi, tutte cose che nelle altre citta’ si fanno in quattro anni, e’ una vergogna nazionale. Come e’ vergognoso che la Raggi abbia detto di fare lo stadio prima delle elezioni, cosi’ come che non aveva mai tagliato l’erba e Roma sembrava una foresta e ora ha iniziato a fare il piano straordinario potature quando in 5 anni non ha fatto nulla. Noi faremo una proposta di localizzazione e penso che abbia ragione la Roma: lo deve fare il Comune perche’ quando la societa’ fa proposte al Comune finisce in vacca, quindi e’ giusto che lo faccia il comune. Io faro’ la mia proposta molto dettagliata nelle prossime settimane” .

“L’As Roma adesso vuole una cosa completamente diversa: uno stadio piu’ piccolo, piu’ friendly per gli spettatori e piu’ adatto a quello che e’ il calcio contemporaneo. Per me se questa e’ la loro visione e’ giusto che lo facciano come vogliono, se lo costruiscono con i soldi loro lo stadio mica glieli da il comune”.