Stadio per due, Olimpico blindato

Duemila e duecento agenti sorveglieranno in due giorni lo Stadio Olimpico in vista di Lazio-Napoli di oggi alle 18 e Roma-Juventus di domani alle 20:45. Una congestione di eventi che costringerà le forze dell’ordine agli straordinari. Nessun problema per il prato invece, infatti ricordano fonti interne: “abbiamo già gestito una partita di calcio e una di rugby in poche ore”. Rimane l’allerta elevata in ogni stazione e luogo di servizio, in virtù delle rivalità che legano i tifosi di tutte le squadre costrette a questo strano incrocio. Lo riporta La Repubblica.