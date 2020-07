Stadio, ora il Pd apre: “Ma manca trasparenza”

Il Messaggero – Scontro politico sul nuovo stadio della Roma, all’indomani della riunione in Campidoglio nella quale i tecnici hanno dato l’ok alla prosecuzione dell’iter. Da parte del Pd capitolino c’è “una lievissima apertura“, rispetto al progetto, “però prima di darla del tutto devo leggere e studiare gli atti“, dice il capogruppo Giulio Pelonzi. Secondo Andrea De Priamo, capogruppo Fdi, “i grillini non perdono il vizio della mancanza di trasparenza nei confronti della città“. Dal Comune però si precisa che “la due diligence sul progetto dello stadio di Tor di Valle non è un atto secretato ma è consultabile da tutti i consiglieri di Roma Capitale, sia di maggioranza che di opposizione“.