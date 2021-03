Stadio, la nuova area in alto mare. Va risolta la grana Roma-Eurnova

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Nell’incontro di martedì tra la Raggi e Friedkin, nulla di fatto per il momento. Riunione interlocutoria, nella quale l’amministrazione capitolina ha preso atto della rinuncia della Roma a portare avanti il progetto di Tor di Valle. Il Comune per ora non potrà cancellare il progetto, la Roma non è formalmente proponente, quindi tecnicamente non può chiedere l’annullamento.

Per individuare la nuova area è ancora tutto in alto mare, l’incontro è servito soprattutto per esporre le motivazioni della rinuncia. Il Comune si è riservato una valutazione, che ora è allo studio degli uffici tecnici. Deve verificare se può non tenere conto della diffida di Eurnova. La decisione di annullare l’accordo per Tor di Valle è contestata dalla società di Parnasi, la proponente.

Ora il Comune è in attesa che le parti trovino un accordo e nel frattempo non può prendere nessuna decisione. Friedkin vuole l’impianto in un’altra area e in tempi brevi, senza opere accessorie e con le cubature al minimo. Parnasi è fermamente intenzionato ad andare avanti attraverso le vie legali. Il Comune ha detto alla Roma di non voler respingere la rinuncia, ma la Raggi e i suoi collaboratori devono capire come evitare contenziosi legali.