Stadio della Roma, slitta a martedì la riunione tra la Raggi e i suoi consiglieri

Era fissata per domani una riunione per lo Stadio della Roma in Campidoglio tra la Sindaca Raggi e i consiglieri di maggioranza del Movimento 5 Stelle per parlare della due-diligence svolta sulla documentazione dopo le indagini della Procura di Roma. Come riportato da Fernando Magliaro de Il Tempo l’incontro, quasi certamente, slitterà a martedì.

#stadiodellaroma, quasi certo slittamento riunione Sindaco/Assessori e Tecnici/Consiglieri 5Stelle di maggioranza da lunedì 6 a martedì 7 causa concomitante seduta del Consiglio comunale dalle 14.00 all 19.00. #StayTuned — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 5, 2020