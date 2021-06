Stadio della Roma, Raggi: “Noi dobbiamo sciogliere il vincolo che ci lega al vecchio progetto. Spero a breve buone notizie”

Virginia Raggi, Sindaco di Roma, è stata intervistata da ReteSport per celebrare i 20 anni dello Scudetto giallorosso ed ha parlato anche del progetto Stadio. Queste le sue parole:

Sui tifosi…

Io sono di Roma e so benissimo che le tifoserie sono una parte importante della nostra identità. Sono molto consapevole e molto contenta. In questi anni soprattutto con Roma Cares abbiamo fatto tantissime attività di tipo sociale. Fa parte del tifo sano e delle attività dei club per la città: questa è una ricchezza che noi abbiamo ed è importantissima. A Roma questa è una cosa da valorizzare. Tornare allo stadio con i tifosi è stato bellissimo, è una gioia che ci mancava. Auspichiamo nella prossima stagione di rivedere i tifosi allo stadio.

La Roma Femminile…

Abbiamo premiato in Campidoglio sia la Primavera che ha vinto il campionato, sia la prima squadra che ha vinto la Coppa Italia. Se fossero state squadre maschili la città sarebbe stata messa a soqquadro. Diamo una notizia: ci sono tante ragazze che vogliono giocare a calcio e che amano questo sport. Valorizziamo il calcio femminile per tutte le bambine che voglio giocare e intraprendere questo sport. Valorizziamo questo esempio importantissimo della Roma Femminile.

Il mondo radiofonico a Roma…

Rispondo da moglie di un regista radiofonico. Io amo il mondo della radio, lo trovo un veicolo importantissimo per accompagnare tutte le fasi della vita e della quotidianità. Le radio romane si occupano dei temi della città, oltre allo sport. Sono un grande modo di comunicare e che è in grado di aiutare la città. Noi abbiamo collaborato con molte radio che ci hanno mandato delle segnalazioni.

Su Campo Testaccio…

È una situazione complessa e non l’abbiamo mai negato. Prima di tutto abbiamo chiuso l’ipotesi del parcheggio. Abbiamo ricevuto alcune proposte, da parte nostra c’è sempre stato un punto fermo: il campo Testaccio deve restare tale. le altre proposte non ci interessano, il nostro obiettivo è riqualificarlo. Anche ieri è arrivata una proposta da valutare.

Sullo stadio della Roma…

Noi dobbiamo sciogliere il vincolo che ci lega al vecchio progetto. Abbiamo preso atto che non c’è più possibilità di continuare quel progetto perché non c’è più l’accordo tra i proponenti. Stiamo facendo tutti gli atti per scioglierci da quel vincono e guardare al futuro. È giusto che la città e i club abbiano il loro stadio di proprietà: se è compatibile con le leggi vanno fatti perché è interesse della città e del pubblico. Saremmo miopi a non intercettare questo desiderio. Vorrei darvi a breve delle buone notizie.