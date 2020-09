Virginia Raggi, Sindaco di Roma, si è espressa sullo Stadio della Roma a margine di un evento all’Acquacetosa. Queste le sue parole all’ANSA:

“Lo Stadio della Roma? È molto semplice, il PD non vuole lo stadio, io credo invece che sia giusto portarlo avanti perché ho fatto fare degli accertamenti e dei controlli su tutti gli atti amministrativi e non ci sono irregolarità. Il procedimento va avanti, arriverà entro Natale in aula e li sarà approvato“.