Stadio della Roma, oggi il via libera alla revoca dell’interesse pubblico da parte della commissione Lavori Pubblici-Mobilità

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Nelle strategie della Roma la questione stadio resta centrale. Oggi i riflettori sono puntati sulla commissione Lavori Pubblici-Mobilità che dovrebbe dare il via libera alla revoca dell’interesse pubblico legato al progetto di Tor di Valle.

La commissione si era riunita in seduta secretata la scorsa settimana, ma stavolta si riunirà in seduta pubblica. Poi domani, più probabilmente giovedì, toccherà all’assemblea capitolina andare al dibattito e al voto. Non è escluso un ulteriore slittamento alla prossima settimana.