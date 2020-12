Stadio della Roma, nota del Comune: “Abbiamo inviato ieri il testo dell’accordo di collaborazione con la Regione Lazio sulla ferrovia Roma-Lido”

Lo Stadio della Roma continua ad essere solo un sogno per i romanisti. Intanto però il Campidoglio ha pubblicato un comunicato stampa a proposito di uno dei nodi: la ferrovia Roma-Lido. Questa la nota del Comune:

“Roma Capitale ha inviato ieri il testo dell’accordo di collaborazione con la Regione Lazio sulla ferrovia Roma-Lido, rivisto sulla base delle osservazioni mosse dalla Regione. Appaiono del tutto infondate quindi le dichiarazioni rilasciate dall’Assessore ai Trasporti regionale, Mauro Alessandri, secondo cui il Campidoglio non si sarebbe ancora pronunciato sul tema. Ora Roma Capitale rimane in attesa di una risposta della Regione Lazio. Sulla revisione dello schema di accordo con la Regione, Roma Capitale, inoltre, conferma il proprio interesse al potenziamento del trasporto ferroviario e il finanziamento con fondi in Bilancio degli interventi infrastrutturali. Si ribadisce altresì la volontà di collaborazione fra i due Enti per l’attuazione delle opere a servizio della città”.