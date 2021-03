Stadio della Roma, la Raggi riceve Friedkin al Campidoglio: rinnovata la volontà di costruire l’impianto

A pochi giorni dalla rinuncia ufficiale al vecchio progetto di Tor di Valle per lo Stadio della Roma, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato il presidente del club Dan Friedkin in Campidoglio. Lo riporta l’Ansa.

Eurnova, la società di Luca Parnasi, ha fatto recapitare una PEC a Trigoria: “Ferma la riserva di agire nei confronti della As Roma per gli enormi danni che sta provocando alla scrivente società, chiede formalmente a Roma Capitale di considerare del tutto inefficace la richiesta di As Roma di considerare non più vincolanti gli obblighi a suo tempo dalla stessa assunti”.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza della Roma ha rinnovato la volontà di costruire un nuovo stadio che sia moderno e green. Presenti all’incontro anche il CEO Guido Fienga e il responsabile delle relazioni istituzionali del club Stefano Scalera.