Stadio della Roma, la promessa della Raggi: “Ai voti entro l’anno”

La Repubblica (L. D’Albergo) – Si è definita di sinistra ma con il Partito Democratico non sembra voler avere nulla a che fare. Nemmeno se dovesse andare al ballottaggio contro il centrodestra come ha spiegato ieri a “In Onda“. Nessuna possibile intesa quindi. Intanto si attendono segnali di rilancio e il più immediato sembra ruotare intorno allo Stadio della Roma. La prima cittadina ha promesso che verrà messo ai voti in Assemblea Capitolina entro fine anno. Ma, appunto, occorre trovare una maggioranza che sostenga il progetto. Nelle chat nazionali si registra intanto l’intrusione di Roberta Lombardi: la capogruppo è sicura che chi consentirà la costruzione dello stadio finirà sotto inchiesta per danno erariale.