“Faremo di tutto per approvarla entro oggi”, queste le parole della presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, prima dell’inizio della riunione per il voto in aula Giulio Cesare, che potrebbe portare alla delibera di pubblico interesse per lo Stadio della Roma. La richiesta, portata oggi in aula dall’assessore Velocci, potrebbe portare a un importante svolta per la nuova casa dei giallorossi. Lo riporta Adnkronos.