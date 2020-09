Stadio della Roma, incontro Parnasi-Vitek nella Capitale

Il Tempo (F. Biafora) – Mentre i Friedkin continuano a lavorare no stop a Trigoria, Radovan Vitek è sbarcato nella Capitale per cercare di chiudere le ultime pratiche relative all’acquisto dei terreni dove sorgerà lo Stadio della Roma. Il magnate ceco ha incontrato Parnasi e Naccarato, amministratore delegato di Eurnova. Traspare ottimismo per il buon esito della trattativa anche se per chiudere con Unicredit servirà almeno un’altra settimana. Nelle sue ore romane Vitek, ora a Londra, non ha avuto modo di parlare con i Friedkin nonostante abbia avuto un faccia a faccia già in Svizzera.