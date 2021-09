Stadio della Roma, Gualtieri: “Si può fare tutto nell’arco della consiliatura”

Roberto Gualtieri, candidato Sindaco per il Partito Democratico, è stato intervistato da Radio Roma Capitale ed ha parlato anche del progetto Stadio. Queste le sue parole:

“E’ una cosa che la città, gli sportivi, i tifosi della Roma aspettano. Questa amministrazione ha fatto pasticci, incredibile quello che è successo. Delibera, avvio, retromarcia, si sono persi cinque anni. Ora bisogna partire col piede giusto. La società si sta muovendo in modo serio e corretto e sollecita a dare attenzione a questo aspetto in tempi certi. Ed è un invito che ho raccolto. Per questo ho detto ad altri candidati che non è questo il metodo, bisogna vedersi con la società e valutare i pro e contro dei singoli siti candidati. Non ci possiamo permettere un altro ‘prima si parte e poi torniamo indietro’. Si può fare tutto nell’arco della consiliatura, ma bisogna partire col piede giusto ed è quello che faremo. Adotteremo serietà e accelerazione nelle procedure. Lavoreremo con un team specifico“.